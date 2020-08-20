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В Якутии загорелось нефтяное хранилище

Фото: МЧС России
Фото: МЧС России

На территории частного нефтяного хранилища в Анабарском районе Республики Саха (Якутии) загорелся бензовоз, сообщает Главное управление МЧС по республике.

По данным ведомства, возгорание бензовоза произошло во время перекачки горюче-смазочных материалов, позже пожар перекинулся на расположенную рядом емкость нефтесклада.

Погибших и пострадавших нет. В превентивных целях 93 жителя соседнего села Саскылах отселили от места пожара, говорится в сообщении.

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Фото: МЧС России

В настоящее время сотрудникам МЧС удалось предотвратить угрозу взрыва, площадь пожара достигла 100 кв. м. Ведется тушение вертикальной емкости нефтесклада, а также производится охлаждение соседних емкостей. При ликвидации пожара задействованы 42 человека и восемь единиц техники.

В пресс-службе республиканской прокуратуры сообщили, что предварительная причина возгорания — статика при заправке автомобиля. Отмечается, что на момент возгорания в резервуаре находилось 480 т газоконденсатного топлива.

Ведомство в ходе проверки оценит причины и условия возгорания резервуара, а также соблюдение законодательства о безопасности, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

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Теги: Якутия, бензовоз, пожар
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