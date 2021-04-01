Байден впервые за время своего президентства соберет кабмин

Президент США Джозеф Байден в первый раз за время своего пребывания на посту президента соберет кабинет министров, передает Associated Press со ссылкой на заявление заместителя пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтса.

Основная цель этой встречи — предложение плана развития инфраструктуры, разработанного администрацией президента, пояснил Бейтс. Кроме того, участники встречи должны будут обсудить преимущества, которые дают меры по восстановлению экономики, представленные Байденом в январе этого года.

О подготовке администрацией президента пакета мер по поддержке американской экономики 23 марта сообщала The New York Times со ссылкой на источники. Общий объем этого плана должен составить $3 трлн. Он предполагает повышение налогов для корпораций и наиболее состоятельных граждан.

Часть средств должны будут направить на развитие инфраструктуры — транспортной системы, интернета, 5G, энергетической системы. Примерно $1 млрд должны пойти на строительство дорог, мостов, железнодорожных путей, портов, станций зарядки электромобилей и улучшения электросетей. Часть средств будет выделено на переподготовку граждан, в том числе на помощь женщинам в совмещении работы и ухода за детьми.