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Первые 100 дней Байдена ,  
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Байден впервые за время своего президентства соберет кабмин

Президент США Джозеф Байден в первый раз за время своего пребывания на посту президента соберет кабинет министров, передает Associated Press со ссылкой на заявление заместителя пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтса.

Основная цель этой встречи — предложение плана развития инфраструктуры, разработанного администрацией президента, пояснил Бейтс. Кроме того, участники встречи должны будут обсудить преимущества, которые дают меры по восстановлению экономики, представленные Байденом в январе этого года.

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Фото:Gary Cameron / Reuters

О подготовке администрацией президента пакета мер по поддержке американской экономики 23 марта сообщала The New York Times со ссылкой на источники. Общий объем этого плана должен составить $3 трлн. Он предполагает повышение налогов для корпораций и наиболее состоятельных граждан.

Часть средств должны будут направить на развитие инфраструктуры — транспортной системы, интернета, 5G, энергетической системы. Примерно $1 млрд должны пойти на строительство дорог, мостов, железнодорожных путей, портов, станций зарядки электромобилей и улучшения электросетей. Часть средств будет выделено на переподготовку граждан, в том числе на помощь женщинам в совмещении работы и ухода за детьми.

В январе Байден представил другой план, объемом $1,9 трлн. Примерно $400 млрд из этих денег предусмотрены на борьбу с коронавирусом и проведение вакцинации, $1 трлн — на помощь населению. Остальные деньги — на помощь наиболее пострадавшим от пандемии предприятиям.


 

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