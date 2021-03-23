NYT узнала о плане команды Байдена по поддержке экономики на $3 трлн

По данным газеты, меры также направлены на борьбу с экономическим неравенством и климатическими изменениями. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ответ на статью заявила о неуместности «спекуляций» на эту тему

Джо Байден (Фото: AP)

Советники президента США Джо Байдена разрабатывают новый пакет мер по поддержке экономики, на $3 трлн, сообщили источники The New York Times (NYT). План также предусматривает меры по сокращению выбросов углерода и уменьшению экономического неравенства.

По информации издания, план обсуждается уже несколько месяцев и будет представлен на этой неделе. Для реализации мер поддержки предлагается повысить налоги для корпораций и для наиболее состоятельных американцев, пишет газета.

По ее данным, советники хотят разбить план на два законопроекта. Значительную часть средств команда президента предлагает направить на развитие инфраструктуры: транспортную систему, интернет, 5G, энергосистемы. Почти $1 трлн предлагается направить на строительство дорог, мостов, железнодорожных путей, портов, станций зарядки электромобилей, а также улучшение электросетей.

Также деньги пойдут на переподготовку граждан. В частности, план предлагает выделение средств на образование и программы, которые помогут женщинам совмещать работу и уход за детьми.