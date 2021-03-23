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NYT узнала о плане команды Байдена по поддержке экономики на $3 трлн

По данным газеты, меры также направлены на борьбу с экономическим неравенством и климатическими изменениями. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ответ на статью заявила о неуместности «спекуляций» на эту тему
Джо Байден
Джо Байден (Фото: AP)

Советники президента США Джо Байдена разрабатывают новый пакет мер по поддержке экономики, на $3 трлн, сообщили источники The New York Times (NYT). План также предусматривает меры по сокращению выбросов углерода и уменьшению экономического неравенства.

По информации издания, план обсуждается уже несколько месяцев и будет представлен на этой неделе. Для реализации мер поддержки предлагается повысить налоги для корпораций и для наиболее состоятельных американцев, пишет газета.

По ее данным, советники хотят разбить план на два законопроекта. Значительную часть средств команда президента предлагает направить на развитие инфраструктуры: транспортную систему, интернет, 5G, энергосистемы. Почти $1 трлн предлагается направить на строительство дорог, мостов, железнодорожных путей, портов, станций зарядки электромобилей, а также улучшение электросетей.

Также деньги пойдут на переподготовку граждан. В частности, план предлагает выделение средств на образование и программы, которые помогут женщинам совмещать работу и уход за детьми.

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Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, комментируя статью, заявила о неуместности «спекуляций по будущим предложениям в экономической сфере». По ее мнению, они «не отражают ход мыслей в Белом доме». Она отметила, что администрация рассматривает разные варианты поддержки населения.

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Ранее, 11 марта, Байден утвердил меры по поддержке экономики на фоне пандемии на $1,9 трлн. Документ предусматривает прямые выплаты по $1,4 тыс. нуждающимся в поддержке американцам, также закон продлевает срок выплаты еженедельной надбавки $300 к пособию по безработице до 6 сентября. Кроме того, $350 млрд направили на помощь властям штатов. Также деньги пойдут на помощь школам и предприятиям, на расширение налоговых льгот на детей и на борьбу с коронавирусом и кампанию вакцинации.

Автор
Анастасия Батманова
США Джо Байден
Материалы по теме
Советник Байдена предсказал «трудные дни» в отношениях с Россией
Политика
Трамп подписал закон о мерах поддержки экономики почти на $500 млрд
Экономика
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