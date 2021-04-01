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Италия одобрила закон о запрете входа крупных круизных лайнеров в Венецию

Правительство Италии одобрило декрет, который запрещает крупным круизным лайнерам входить в Венецианскую лагуну. Об этом сообщается на сайте правительства.

«Совет министров по предложению председателя Марио Драги, министра устойчивой инфраструктуры и транспорта Энрико Джованнини и министра культуры Дарио Франческини утвердил декрет-закон, который вводит срочные положения о транспорте и регулировании движения круизов в Венецианской лагуне», — говорится в сообщении.

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Портовая администрация Северного Адриатического моря должна будет провести конкурс идей, чтобы собрать предложения и проекты технико-экономического обоснования строительства причалов для судов размером более 40 тыс. тонн, а также для контейнеровозов, которые используются для трансокеанских перевозок.

Ранее, 25 марта, о планах ввести этот запрет сообщало Министерство инфраструктуры и транспорта Италии. В ведомстве указывали, что суда будут временно перенаправлять из Венеции в соседний порт Маргера.

Разговоры об изменении маршрутов крупногабаритных судов в Венеции начались после того, как в венецианском канале Джудекка столкнулись круизный лайнер MSC Opera и туристический теплоход Michelangelo. Тогда несколько человек оказались в воде, а двое получили легкие ранения. После этого министр инфраструктуры Данило Тонинелли заявил, что правительство намерено разработать проект закона, который запретит вход в Венецианскую лагуну крупным судам.

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