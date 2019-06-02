В Венеции столкнулись круизный лайнер и туристический теплоход

Инцидент произошел на канале Джудекка в Венеции. В результате происшествия несколько человек оказались в воде. В итоге двоим потребовалась госпитализация, еще двое получили легкие ранения

В венецианском канале Джудекка столкнулись круизный лайнер MSC Opera и туристический теплоход под названием Michelangelo. Об этом сообщают местные издания Gazzettino, Blitz Quotidiano и Libero. В результате случившегося, указывают они, несколько человек упали в воду.

Инцидент произошел около 8:30 по местному времени, уточняет Corriere della sera. По предварительной информации, отмечает газета, в момент, когда круизный лайнер ударил теплоход с кормовой стороны, он был пришвартован к пирсу на морском вокзале Сан-Базилио. Теплоход также находился в процессе швартовки. Буксиры, замечает издание, предотвратить случившееся не смогли бы: большой круизный корабль в итоге врезался в теплоход и набережную Дзаттере.

В результате происшествия несколько человек оказались в воде. Госпитализация потребовалась двоим (в момент происшествия они находились на теплоходе), еще двое получили легкие ранения, отмечают местные издания.

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