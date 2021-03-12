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Общество
,
12 мар, 21:06
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В порту в Греции загорелся круизный лайнер. Видео
Круизный лайнер MSC Lirica загорелся в порту греческого города Керкира. На борту нет пассажиров, только члены экипажа. О пострадавших не сообщается
Видео: Twitter: theworldofcruiseships
Video
Греция
круизный лайнер
пожар
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