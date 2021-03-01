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В Госдуме предложили регистрировать оборудование для производства сигарет

В Госдуму внесли законопроект об обязательной регистрации оборудования для производства сигарет. Введение этой меры решит проблему незаконного оборота табачной продукции, полагают авторы поправок
Фото: Александр Рюмин / ТАСС
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

В Госдуму внесли законопроект об обязательной регистрации в государственной информационной системе оборудования для производства табачной продукции. Документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Авторы законопроекта, депутаты Сергей Катасонов и Андрей Луговой (ЛДПР), а также Айрат Фаррахов и Алексей Веллер («Единая Россия»), полагают, что введение обязательной регистрации оборудования поможет в борьбе с незаконным оборотом табачной продукции.

По оценкам экспертов Nielsen, доля табачной продукции, нелегально производимой в России и реализуемой без уплаты акцизов и налогов, в третьем квартале 2020 года составила 7%, говорится в пояснительной записке. Помимо этого, в последние годы увеличилась доля табачной продукции внутреннего производства, «маркированной специальными марками, однако реализуемой по цене ниже минимальной суммы акциза и НДС, которые каждый производитель обязан уплачивать в виде налогов с каждой произведенной пачки», указано в ней.

«Таким образом, действующее законодательство не позволяет решить проблему нелегального производства табачной продукции на территории Российской Федерации и нивелирует усилия государства по борьбе с оборотом нелегальной табачной продукции», — полагают авторы законопроекта.

В России запретят перевозить больше 30 пачек сигарет без маркировки
Общество
Фото:Петр Ковалев / ТАСС

Обязательная маркировка табачной продукции введена в России с марта 2019 года, а с июля 2020 года в стране был запрещен оборот всей немаркированной продукции.

В 2021 году ставки акцизов на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты вырастут на 20% вместо планировавшихся 4%. Ставка акциза на сигареты вырастет с 1996 руб. за 1 тыс. штук до 2359 руб., акциз на электронные сигареты и вейпы — с 50 до 60 руб.

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Минфин объяснил повышение акцизов необходимостью обеспечить выполнение социальных обязательств государства в условиях роста бюджетных расходов при кризисе, связанном с пандемией коронавируса. По словам главы ведомства Антона Силуанова, из-за повышения ставки акциза на 20% пачка сигарет подорожает на 20 руб., «если смотреть на стоимость сигарет в размере примерно около 120 руб.». Минфин ожидает, что повышение ставок акцизов на табачную продукцию в 2021 году принесет бюджету дополнительно 70 млрд руб.

Автор
Виктория Полякова
табачная продукция сигареты Госдума
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