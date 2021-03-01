В Госдуме предложили регистрировать оборудование для производства сигарет

В Госдуму внесли законопроект об обязательной регистрации оборудования для производства сигарет. Введение этой меры решит проблему незаконного оборота табачной продукции, полагают авторы поправок

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

В Госдуму внесли законопроект об обязательной регистрации в государственной информационной системе оборудования для производства табачной продукции. Документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Авторы законопроекта, депутаты Сергей Катасонов и Андрей Луговой (ЛДПР), а также Айрат Фаррахов и Алексей Веллер («Единая Россия»), полагают, что введение обязательной регистрации оборудования поможет в борьбе с незаконным оборотом табачной продукции.

По оценкам экспертов Nielsen, доля табачной продукции, нелегально производимой в России и реализуемой без уплаты акцизов и налогов, в третьем квартале 2020 года составила 7%, говорится в пояснительной записке. Помимо этого, в последние годы увеличилась доля табачной продукции внутреннего производства, «маркированной специальными марками, однако реализуемой по цене ниже минимальной суммы акциза и НДС, которые каждый производитель обязан уплачивать в виде налогов с каждой произведенной пачки», указано в ней.

«Таким образом, действующее законодательство не позволяет решить проблему нелегального производства табачной продукции на территории Российской Федерации и нивелирует усилия государства по борьбе с оборотом нелегальной табачной продукции», — полагают авторы законопроекта.