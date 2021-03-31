МИД пообещал «адекватный ответ» на санкции Австралии
Новые австралийские санкции против России из-за Крыма не останутся без ответа, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, ее комментарий опубликован на сайте министерства.
«Недружественные шаги австралийских правящих кругов не останутся без адекватного ответа с нашей стороны», — пообещала она.
По мнению Захаровой, Австралия несамостоятельна в своей зарубежной политике и выступает против России из «западной солидарности». «Австралия поддерживает любые антироссийские выпады США и их сателлитов, как бы нелепо они ни выглядели», — заявила представитель МИД. По ее мнению, австралийские власти не хотят объективно оценивать положение дел в Крыму.