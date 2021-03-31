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Политика ,  
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МИД пообещал «адекватный ответ» на санкции Австралии

Новые австралийские санкции против России из-за Крыма не останутся без ответа, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, ее комментарий опубликован на сайте министерства.

«Недружественные шаги австралийских правящих кругов не останутся без адекватного ответа с нашей стороны», — пообещала она.

Австралия вслед за Канадой ввела новые санкции против России из-за Крыма
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Мэрис Пейн

По мнению Захаровой, Австралия несамостоятельна в своей зарубежной политике и выступает против России из «западной солидарности». «Австралия поддерживает любые антироссийские выпады США и их сателлитов, как бы нелепо они ни выглядели», — заявила представитель МИД. По ее мнению, австралийские власти не хотят объективно оценивать положение дел в Крыму.

Семь лет санкций против России. Главное
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Австралия объявила 30 марта о новых санкциях против Москвы в связи со строительством моста через Керченский пролив, в список попал один россиянин и четыре компании. Глава МИД Австралии Мэрис Пейн отметила, что меры согласованы с Канадой, ЕС и Великобританией, которые ранее также ввели санкции против России. Имя россиянина и названия компаний, подпавших под санкции, она не уточнила. Санкции Канады были направлены против двух физических лиц — гендиректора компании «Гранд Сервис Экспресс» (оператор железнодорожного сообщения с Крымом) Александра Ганова и главы «Мостотреста» Леонида Рыженькина, а также компании ОАО «Ленпромтранспроект», ФГУП «Крымская железная дорога», Крымская первая страховая компания и ОАО «Управление строительства железной дороги Беркакит — Томмот — Якутск».

Крым вошел в состав России по итогам референдума в 2014 году. Украина считает случившееся аннексией, страны Запада вводили санкции против России из-за присоединения полуострова. В Москве в ответ заявляли, что нарушений законодательства при голосовании не было, а вопрос принадлежности Крыма является закрытым.

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