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В Кремле обсудили дату послания Путина парламенту

Послание может состояться 22 апреля, в день рождения Ленина — эту дату в Кремле рассматривают в качестве основной, рассказали источники РБК. Это послание предвыборное, и от Путина можно ожидать много «социальных инициатив»
Владимир Путин во время выступления с ежегодным посланием к Федеральному Собранию РФ
Владимир Путин во время выступления с ежегодным посланием к Федеральному Собранию РФ (Фото: kremlin.ru)

Кремль наметил оглашение послания президента Федеральному собранию на 22 апреля, рассказали РБК два источника, близких к администрации президента, и два источника, близких к Совфеду. Эта дата рассматривается в качестве основной, сказали два близких к Кремлю собеседника РБК.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на просьбу РБК прокомментировать информацию, сказал: «Мы сообщим дату послания».

На 22 апреля также приходится день рождения Владимира Ленина. В прошлом году 22 апреля Кремль хотел провести голосование по поправкам в Конституцию, но из-за эпидемии коронавируса Владимир Путин объявил о переносе голосования на неопределенный срок. Голосование состоялось летом и длилось неделю.

23 марта стало известно, что президент сделал прививку от коронавируса. На камеры процесс прививки не показывали, также Кремль отказался комментировать, какой именно из российских вакцин привился глава государства. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин чувствует себя хорошо.

Позже в программе «Москва. Кремль. Путин» глава государства объяснил, что не стал делать прививку в присутствии телекамер, потому что не хотел «обезьянничать». «Мы разве что с вами должны обезьянничать, что ли, обязательно делать так, [как] кто-то где-то делает?» — спросил президент.

Президент пообещал, что после появления антител намерен расширять географию рабочих поездок: «Прививку, как вы знаете, я сделал. Сейчас посмотрим, какие титры и когда возникнут», — сказал он во время встречи с лауреатами премии для молодых деятелей культуры.

Нынешнее послание предвыборное (в сентябре состоятся выборы в Госдуму), и в нем будет много социальных инициатив, рассказал РБК собеседник, знакомый с ходом подготовки документа. В настоящий момент идет сбор предложений для послания, сказал еще один знакомый с ходом подготовки документа источник РБК. В начале февраля Дмитрий Песков говорил, что речь в послании может идти «о социально-экономическом, технологическом и ином развитии страны».

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В прошлом году Путин огласил послание Федеральному собранию в самом начале года, 15 января. В нем глава государства предложил целый ряд инициатив, касающихся изменения Конституции: закрепить конституционную роль Госсовета; закрепить возможность Госдумы утверждать вице-премьеров и министров по предложению премьера; отрешать от должности судей Конституционного и Верховного судов через Совет Федерации по представлению президента, а не самих судов и т.д.

Однако самая главная поправка в Основной закон прозвучала не во время послания, а на заседании Госдумы 10 марта, когда депутат Валентина Терешкова предложила обнулить сроки Владимира Путина, дав ему возможность баллотироваться на президентский срок и после истечения его полномочий в 2024 году. Инициатива первой женщины-космонавта была включена в пакет поправок во время голосования по изменениям в Конституцию. 24 марта 2020 года Госдума приняла соответствующий закон.

Авторы
Наталья Галимова Наталья Галимова, Евгения Кузнецова Евгения Кузнецова
Владимир Путин Послание президента Федеральному собранию
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