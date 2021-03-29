В Кремле обсудили дату послания Путина парламенту

Послание может состояться 22 апреля, в день рождения Ленина — эту дату в Кремле рассматривают в качестве основной, рассказали источники РБК. Это послание предвыборное, и от Путина можно ожидать много «социальных инициатив»

Владимир Путин во время выступления с ежегодным посланием к Федеральному Собранию РФ (Фото: kremlin.ru)

Кремль наметил оглашение послания президента Федеральному собранию на 22 апреля, рассказали РБК два источника, близких к администрации президента, и два источника, близких к Совфеду. Эта дата рассматривается в качестве основной, сказали два близких к Кремлю собеседника РБК.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на просьбу РБК прокомментировать информацию, сказал: «Мы сообщим дату послания».

На 22 апреля также приходится день рождения Владимира Ленина. В прошлом году 22 апреля Кремль хотел провести голосование по поправкам в Конституцию, но из-за эпидемии коронавируса Владимир Путин объявил о переносе голосования на неопределенный срок. Голосование состоялось летом и длилось неделю.

23 марта стало известно, что президент сделал прививку от коронавируса. На камеры процесс прививки не показывали, также Кремль отказался комментировать, какой именно из российских вакцин привился глава государства. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин чувствует себя хорошо.

Позже в программе «Москва. Кремль. Путин» глава государства объяснил, что не стал делать прививку в присутствии телекамер, потому что не хотел «обезьянничать». «Мы разве что с вами должны обезьянничать, что ли, обязательно делать так, [как] кто-то где-то делает?» — спросил президент.