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Суд арестовал обвиняемого в мошенничестве вице-премьера Ставрополья

Роман Петрашов
Роман Петрашов (Фото: moscowcourt / VK)

Суд в Москве арестовал исполняющего обязанности заместителя председателя правительства Ставропольского края Романа Петрашова, которого подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Чертановского районного суда столицы.

«Роману Петрашову избрали меру пресечения в виде заключения под стражу до 23 мая», — рассказали в пресс-службе.

Петрашова задержали 30 марта. Вице-премьера Ставрополья обвинили в мошенничестве не менее чем на 130 млн руб и предъявили обвинение по ч.4 ст.159 УК РФ.

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Политика
Роман Петрашов

По данным СК, с 2013 по 2015 годы Петрашов получал деньги за заключение подрядных и субподрядных договоров на обустройство газовых и нефтяных месторождений. Деньги он получал как лично, так и через посредников, на счета подконтрольных ему юридических лиц.

Ранее по подозрению в получении взятки задержали еще одного вице-премьера Ставропольского края Александра Золотарева (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Золотарев пытался скрыться и был пойман в аэропорту Ставрополя. Суд его арестовал.

Спустя несколько дней после задержания Золотарева губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров объявил об отставке правительства региона.

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