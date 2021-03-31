Суд арестовал обвиняемого в мошенничестве вице-премьера Ставрополья

Роман Петрашов (Фото: moscowcourt / VK)

Суд в Москве арестовал исполняющего обязанности заместителя председателя правительства Ставропольского края Романа Петрашова, которого подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Чертановского районного суда столицы.

«Роману Петрашову избрали меру пресечения в виде заключения под стражу до 23 мая», — рассказали в пресс-службе.

Петрашова задержали 30 марта. Вице-премьера Ставрополья обвинили в мошенничестве не менее чем на 130 млн руб и предъявили обвинение по ч.4 ст.159 УК РФ.

По данным СК, с 2013 по 2015 годы Петрашов получал деньги за заключение подрядных и субподрядных договоров на обустройство газовых и нефтяных месторождений. Деньги он получал как лично, так и через посредников, на счета подконтрольных ему юридических лиц.