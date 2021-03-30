СК заподозрил в мошенничестве второго за месяц вице-премьера Ставрополья

Роман Петрашов (Фото: gubernator.stavkray.ru)

Исполняющего обязанности заместителя председателя правительства Ставропольского края Романа Петрашова задержали по подозрению в мошенничестве не менее чем на 130 млн руб. Об этом сообщается на сайте СК по городу Москва.

«Расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество)», — сообщает ведомство. Данная статья предусматривает штраф до 1 млн руб. или лишение свободы сроком до 10 лет.

Следствие приводит данные, что в 2013-2015 годах Петрашов получал деньги, за заключение подрядных и субподрядных договоров на обустройство газовых и нефтяных месторождений. Средства зампред получал как лично, так и путем перечисления на подконтрольные ему счета юридических лиц, сообщили в ведомстве.

Причастность Петрашова к преступлению была выявлена благодаря совместной работе СКР, ФСБ и МВД. Силовики проводят обыски в том числе дома и на рабочем месте вице-премьера регионального правительства.

В приемной Романа Петрашова РБК Кавказ сообщили, что вице-премьер находится в командировке.



