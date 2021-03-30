СК заподозрил в мошенничестве второго за месяц вице-премьера Ставрополья

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 31 марта
USD ЦБ: 75,7 (-0,13) Инвестиции, 12:43
Курс евро на 31 марта
EUR ЦБ: 88,88 (-0,47) Инвестиции, 12:43
Le Monde сообщила о расколе в ЕС из-за поставок «Спутника V» Политика, 14:10 Кремль оценил сроки проведения разговора Путина, Меркель и Макрона Политика, 14:04 Пациенты более 40 стационаров Москвы получили бесплатный Wi-Fi Город, 14:01 Что такое DDoS-атаки и как от них защищаться бизнесу Индустрия 4.0, 14:00  Skoda анонсировала премьеру обновленного Kodiaq Авто, 13:59 Volkswagen показал первое изображение нового кроссовера на базе Polo Авто, 13:55 Италия введет карантин для въезжающих из других стран ЕС Общество, 13:54 Продажи по алгоритму: как использовать питчинг Pro, 13:52 Феномен черного: как цвет изменил жизнь, моду и представления о вселенной РБК и ASUS, 13:51 Силовики пошли на штурм дома в Мытищах, откуда стреляли по прохожим Общество, 13:45 Российскую писательницу впервые включили в лонг-лист Букеровской премии Технологии и медиа, 13:40 Кремль объяснил меры властей по ценам стремлением избежать перекосов Экономика, 13:40 Песков заявил о просьбах иностранцев разрешить въезд и прививку от COVID Политика, 13:37 Выгульщику собак Леди Гаги удалили часть легкого Стиль, 13:34
Политика ,  
0 

СК заподозрил в мошенничестве второго за месяц вице-премьера Ставрополья

Роман Петрашов
Роман Петрашов (Фото: gubernator.stavkray.ru)

Исполняющего обязанности заместителя председателя правительства Ставропольского края Романа Петрашова задержали по подозрению в мошенничестве не менее чем на 130 млн руб. Об этом сообщается на сайте СК по городу Москва.

«Расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество)», — сообщает ведомство. Данная статья предусматривает штраф до 1 млн руб. или лишение свободы сроком до 10 лет.

Следствие приводит данные, что в 2013-2015 годах Петрашов получал деньги, за заключение подрядных и субподрядных договоров на обустройство газовых и нефтяных месторождений. Средства зампред получал как лично, так и путем перечисления на подконтрольные ему счета юридических лиц, сообщили в ведомстве.

Причастность Петрашова к преступлению была выявлена благодаря совместной работе СКР, ФСБ и МВД. Силовики проводят обыски в том числе дома и на рабочем месте вице-премьера регионального правительства.

В приемной Романа Петрашова РБК Кавказ сообщили, что вице-премьер находится в командировке.

Правительство Ставрополья отправили в отставку после ареста зампреда
Политика
Владимир Владимиров

12 марта этого года в аэропорту Ставрополя был задержан другой вице-премьер правительства Ставропольского края — Александр Золотарев. Следователи подозревают, что чиновник получил в виде взяток около 60 млн руб. Суд арестовал его.

Спустя несколько дней после задержания Золотарева, 15 марта, губернатор Ставропольского каря Владимир Владимиров отправил в отставку все региональное правительство. Он также заявил, что назначение новых членов правительства края будет происходить только после антикоррупционной проверки каждой кандидатуры.

Читайте на РБК Pro
Как выросли зарплаты айтишников за год Как маркетинговая ошибка Pepsi обернулась катастрофой — Bloomberg РБК Pro: как кассовая реформа увеличит налоговую нагрузку на бизнес Как CEO Goldman Sachs угодил в опалу из-за полетов на Багамы
Ставропольский край задержание вице-премьер СК мошенничество
Материалы по теме
Правительство Ставрополья отправили в отставку после ареста зампреда
Политика
Вице-премьера Ставрополья поймали в аэропорту из-за детской больницы
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter