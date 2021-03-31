Путин подал декларацию о доходах за 2020 год

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин и высокопоставленные сотрудники его администрации сдали декларации о доходах за 2020 год. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Да. Сдали [декларации]. Они будут опубликованы в установленные сроки», — уточнил он.

Согласно методическим рекомендациям Минтруда для декларирования сведений о доходах и имуществе, президент, сотрудники его администрации, члены правительства и федеральные госслужащие должны были отчитаться о своих доходах до 1 апреля.

Региональные и муниципальные госслужащие, работники Центробанка и Пенсионного фонда, сотрудники внебюджетных фондов должны сделать это не позднее 30 апреля.