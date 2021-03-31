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Политика ,  
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Путин подал декларацию о доходах за 2020 год

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин и высокопоставленные сотрудники его администрации сдали декларации о доходах за 2020 год. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Да. Сдали [декларации]. Они будут опубликованы в установленные сроки», — уточнил он.

Годовой доход Путина увеличился на 1 млн руб.
Общество
Владимир Путин

Согласно методическим рекомендациям Минтруда для декларирования сведений о доходах и имуществе, президент, сотрудники его администрации, члены правительства и федеральные госслужащие должны были отчитаться о своих доходах до 1 апреля.

Региональные и муниципальные госслужащие, работники Центробанка и Пенсионного фонда, сотрудники внебюджетных фондов должны сделать это не позднее 30 апреля.

За 2019 год Путин заработал 9,726 млн руб., это примерно на миллион больше дохода президента за 2018 год. Путину принадлежат квартира площадью 77 кв. м и гараж — 18 кв. м, а также два автомобиля ГАЗ М21, «Нива» и прицеп «Скиф».
В пользовании у главы государства есть квартира площадью 153,7 кв. м и гаражное место площадью 18 кв. м.

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