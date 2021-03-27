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Песков назвал сроки подачи декларации о доходах Путина

Президент России Владимир Путин подаст декларацию о доходах за 2020 год в установленный законом срок. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

«Срок сдачи до 1 апреля. Все в силе», — отметил он.

Годовой доход Путина увеличился на 1 млн руб.
Общество
Владимир Путин

В те же сроки должны уложиться сотрудники администрации Кремля.

Согласно методическим рекомендациям Минтруда для декларирования сведений о доходах и имуществе, президент, сотрудники его администрации, члены правительства и федеральные госслужащие должны отчитаться о своих доходах до 1 апреля.

Региональные и муниципальные госслужащие, работники Банка России и Пенсионного фонда, сотрудники внебюджетных фондов должны сделать это не позднее 30 апреля.

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В прошлом году Путин задекларировал доход в 9,726 млн руб. В пользовании президента находились две квартиры площадью 77 кв. м и 153,7 кв. м, гараж — 18 кв. м, а также два автомобиля ГАЗ М21, автомобиль «Нива» и прицеп «Скиф». Вся недвижимость была зарегистрирована в России.

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