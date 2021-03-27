Песков назвал сроки подачи декларации о доходах Путина

Президент России Владимир Путин подаст декларацию о доходах за 2020 год в установленный законом срок. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

«Срок сдачи до 1 апреля. Все в силе», — отметил он.

В те же сроки должны уложиться сотрудники администрации Кремля.

Согласно методическим рекомендациям Минтруда для декларирования сведений о доходах и имуществе, президент, сотрудники его администрации, члены правительства и федеральные госслужащие должны отчитаться о своих доходах до 1 апреля.