Госдума приняла законы о штрафах и лишении свободы за унижение ветеранов

Новый закон фактически приравнивает публичное унижение чести и достоинства ветеранов Великой Отечественной войны к реабилитации нацизма. Наказанием может стать лишение свободы на срок до пяти лет или штраф в 5 млн руб.

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Государственная дума приняла в третьем чтении поправки в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), в соответствии с которыми вводятся наказания за публичное унижение чести и достоинства ветеранов Великой Отечественной войны.

По новому закону за «публичное унижение чести и достоинства» ветерана, в том числе в интернете или СМИ, на юридическое лицо может быть наложен штраф в размере от 3 до 5 млн руб.

Физическое лицо за такое же действие может быть оштрафовано на сумму до 5 млн руб. или приговорено к лишению свободы на срок до пяти лет. Также виновнику может быть запрещено на срок до пяти лет занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью, а также он может быть приговорен к принудительным работам на срок до пяти лет.

Поправки в УК вносятся в ст. 354.1, предусматривающую ответственность за «реабилитацию нацизма». Таким образом новый закон фактически приравнивает публичное унижение чести и достоинства ветеранов Великой Отечественной войны к реабилитации нацизма. Аналогичным образом отныне будут трактоваться также: