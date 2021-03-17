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Госдума приняла законы о штрафах и лишении свободы за унижение ветеранов

Новый закон фактически приравнивает публичное унижение чести и достоинства ветеранов Великой Отечественной войны к реабилитации нацизма. Наказанием может стать лишение свободы на срок до пяти лет или штраф в 5 млн руб.
Фото: Валерий Матыцин / ТАСС
Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

Государственная дума приняла в третьем чтении поправки в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), в соответствии с которыми вводятся наказания за публичное унижение чести и достоинства ветеранов Великой Отечественной войны.

По новому закону за «публичное унижение чести и достоинства» ветерана, в том числе в интернете или СМИ, на юридическое лицо может быть наложен штраф в размере от 3 до 5 млн руб.

Физическое лицо за такое же действие может быть оштрафовано на сумму до 5 млн руб. или приговорено к лишению свободы на срок до пяти лет. Также виновнику может быть запрещено на срок до пяти лет занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью, а также он может быть приговорен к принудительным работам на срок до пяти лет.

Поправки в УК вносятся в ст. 354.1, предусматривающую ответственность за «реабилитацию нацизма». Таким образом новый закон фактически приравнивает публичное унижение чести и достоинства ветеранов Великой Отечественной войны к реабилитации нацизма. Аналогичным образом отныне будут трактоваться также:

  • оскорбление памяти защитников Отечества;
  • осквернение символов воинской славы России;
  • распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества.

«Оскорблять тех, кто встал на защиту родины, недопустимо, как и попытки пересмотреть итоги Второй мировой войны, оправдать нацизм, поставить под сомнение роль нашего народа в великой победе. Наш долг — защитить память наших дедов и прадедов, благодаря которым мы сегодня живем», — объяснил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

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Новый закон вступит в силу после одобрения Советом Федерации и подписания президентом.

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В феврале мировой судья Вера Акимова приговорила оппозиционного политика Алексея Навального к штрафу в 850 тыс. руб. по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Суд счел доказанным «оскорбительный клеветнический» характер высказываний Навального, которые тот сделал после выпуска телеканалом Russia Today видеоролика в поддержку поправок к Конституции: он назвал его персонажей людьми без совести, предателями и командой продажных холуев. Среди героев ролика и 94-летний Артеменко.

Автор
Евгений Калюков
Госдума ветераны ВОВ закон Алексей Навальный
Материалы по теме
Защита Навального обжаловала приговор по делу о клевете на ветерана
Политика
В Думе предложили приравнять оскорбление ветеранов к оправданию нацизма
Общество
Суд оштрафовал Навального на ₽850 тыс. по делу о клевете на ветерана
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