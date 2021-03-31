МИД Китая высоко оценил работу экспертов ВОЗ в Ухане

Китай высоко высоко ценит профессионализм и научный подход экспертов, подготовивших доклад по итогам визита миссии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Ухань с целью исследования происхождения коронавируса. Об этом говорится в заявлении на сайте министерства иностранных дел КНР.

«Китайская сторона высоко ценит приверженность науке, профессионализм и старания китайских и иностранных экспертов, принимавших участие в этом совместном исследовании», — говорится в заявлении.

В МИД Китая отметили, что выяснение источников происхождения коронавируса является глобальной задачей, и исследования необходимо проводить во многих странах и регионах мира.

В то же время в дипведомстве отметили, что «политизация этого вопроса лишь серьезно затруднит глобальное сотрудничество в области исследования источников происхождения COVID-19», а также подорвет усилия в борьбе с эпидемией и приведет к еще большему числу жертв.