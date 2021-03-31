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Пандемия коронавируса ,  
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МИД Китая высоко оценил работу экспертов ВОЗ в Ухане

Китай высоко высоко ценит профессионализм и научный подход экспертов, подготовивших доклад по итогам визита миссии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Ухань с целью исследования происхождения коронавируса. Об этом говорится в заявлении на сайте министерства иностранных дел КНР.

«Китайская сторона высоко ценит приверженность науке, профессионализм и старания китайских и иностранных экспертов, принимавших участие в этом совместном исследовании», — говорится в заявлении.

В МИД Китая отметили, что выяснение источников происхождения коронавируса является глобальной задачей, и исследования необходимо проводить во многих странах и регионах мира.

В то же время в дипведомстве отметили, что «политизация этого вопроса лишь серьезно затруднит глобальное сотрудничество в области исследования источников происхождения COVID-19», а также подорвет усилия в борьбе с эпидемией и приведет к еще большему числу жертв.

США и 13 стран выразили озабоченность в связи с докладом ВОЗ о COVID-19
Общество
Фото:Shannon Stapleton / Reuters

В январе — феврале международная миссия экспертов исследовала в китайском городе Ухань происхождение возбудителя COVID-19. Доклад по результатам этой поездки ВОЗ обнародовала 30 марта. В нем представлены четыре версии происхождения инфекции.

Наиболее вероятной ВОЗ назвала передачу коронавируса от летучих мышей человеку через животное-посредника. В качестве возможной указывается версия прямой передачи вируса от летучих мышей к человеку. По мнению экспертов, маловероятной является версия передачи COVID-19 через охлажденные продукты и «крайне маловероятной» — утечка вируса из лаборатории в Ухане.

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Соединенные Штаты, а также Австралия, Канада, Чехия, Дания, Эстония, Израиль, Япония, Латвия, Литва, Норвегия, Республика Корея, Словения и Великобритания выразили свою озабоченность в связи с выходом доклада. В заявлении на сайте Госдепартамента США отмечается необходимость проведения исследований на животных и содержится призыв к скорейшей активизации второй фазы исследований, которые проводит ВОЗ.

МИД Китая Китай ВОЗ коронавирус
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