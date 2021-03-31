В Гидрометцентре спрогнозировали весенние заморозки в Европейской России

Температура воздуха ночью в выходные в европейской части России опустится ниже нуля. Об этом сообщил «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Температура в ночь на пятницу будет в диапазоне от 0 до плюс 5 градусов, а в ночь на субботу около от минус 3 до плюс 2 градусов, а в ночь на воскресенье будут отрицательные температуры — от 0 до минус 5 градусов», — сказал Вильфанд.

Синоптик добавил, что самым теплым днем на этой неделе будет четверг, когда ожидается от 7 до 13 градусов. Затем дневные температуры опустятся до 5-6 градусов.

По его словам, в пятницу, 2 апреля ожидается дождь и мокрый снег. В субботу будет облачно с прояснениями, также прогнозируются небольшие осадки в виде мокрого снега. Вильфанд уточнил, что такая погода будет характерна для центра Европейской России.