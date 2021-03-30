Гидрометцентр пообещал сильные дожди в Москве

В ближайшие дни в регионах Центрального федерального округа (ЦФО) прогнозируются сильные дожди с ветром. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.

«[Ближе к вечеру вторника] под влиянием атмосферных фронтов циклона на большей части территории пойдут осадки, преимущественно дождь, ветер будет усиливаться до 12-17 м/с», — уточнил он.

Особенно интенсивные осадки ожидаются в ночь на 32 марта. В среду днем дождь станет слабее, но ветер усилится до 17 м/с. Синоптик отметил, что за ближайшие два дня в Москве может выпасть почти треть месячной нормы осадков (до 10 мм).

Значительных перемен в температурном фоне не ожидается. Воздух в ЦФО прогреется до 4-11 градусов выше нуля.