Синоптик спрогнозировал осадки в Москве

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К вечеру вторника, 30 марта, Москве начнутся дожди и усилится ветер. Об этом РБК сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«На смену солнечному и сухому антициклону придет облачная гряда теплого атмосферного фронта. Облака постепенно уплотнятся, усилится ветер, он будет порывистый до 15 м/с. Ближе к вечеру пройдут дожди», — отметил он. Температура в столичном регионе 30 и 31 марта составит плюс 9 — плюс 11 градусов.

«Сегодня дожди будут небольшие, и большую часть этих осадков жители столичного региона не заметят, потому что ночью они будут спать», — рассказал синоптик. По словам Леуса, 31 марта дожди также будут небольшими.

«Пик этих дождей придется на часы, близкие к полуночи. По нашим расчетам выпадет от 5 до 10 мм осадков, что, наверное, близко к четверти месячной нормы. От дождей будет только польза, они будут отмывать город от зимней грязи», — добавил он.