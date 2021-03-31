СМИ сообщили о работе Джорджа Мартина над спектаклем по «Игре престолов»

Писатель Джордж Мартин, по книжной серии которого снят сериал «Игра престолов», работает над театральной постановкой по мотивам своих произведений. Об этом сообщает издание Hollywood Reporter.

По информации издания, премьера спектакля может состояться в 2023 году. Вероятно, постановка будет представлена на Бродвее в США, а также в Великобритании и Австралии.

Действие в спектакле будет разворачиваться вокруг турнира в замке Харренхолл, который состоялся за 16 лет до событий в «Игре престолов», передает Hollywood Reporter.

«Спектакль впервые перенесет зрителей за кулисы знаменательного события, которое ранее было окутано тайной. Постановка при участии многих самых знаковых и известных персонажей сериала расскажет историю о любви, мести, безумии и опасностях, связанных с пророчеством», — приводит издание описание постановки.