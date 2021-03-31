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Подросток погиб при обрушении в заброшенной военной части на Ставрополье

При обрушении крыши в заброшенной военной части в Ставропольском крае погиб мальчик, сообщили РБК в следственном управлении СК России по региону.

Как отмечается на сайте ведомства, инцидент произошел вечером 30 марта. Трое подростков проникли в здание заброшенной воинской части в городе Нефтекумске для съемки видеоролика. В этот момент крыша здания обрушилась на 13-летнего мальчика. От полученных травм он скончался на месте.

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Фото:samara_spas / VK

СК возбудил уголовное дело по ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности). Следователь осмотрел место происшествия, допросил свидетелей, а также назначил судебные экспертизы.

В сентябре прошлого года двое подростков в возрасте примерно 13 лет погибли при обрушении двухэтажного деревянного дома в городе Сарапул в Удмуртии. В СК сообщали, что в здании обвалились межэтажные перекрытия из-за ветхости строительных конструкций.

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