Подросток погиб при обрушении в заброшенной военной части на Ставрополье

При обрушении крыши в заброшенной военной части в Ставропольском крае погиб мальчик, сообщили РБК в следственном управлении СК России по региону.

Как отмечается на сайте ведомства, инцидент произошел вечером 30 марта. Трое подростков проникли в здание заброшенной воинской части в городе Нефтекумске для съемки видеоролика. В этот момент крыша здания обрушилась на 13-летнего мальчика. От полученных травм он скончался на месте.

СК возбудил уголовное дело по ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности). Следователь осмотрел место происшествия, допросил свидетелей, а также назначил судебные экспертизы.

В сентябре прошлого года двое подростков в возрасте примерно 13 лет погибли при обрушении двухэтажного деревянного дома в городе Сарапул в Удмуртии. В СК сообщали, что в здании обвалились межэтажные перекрытия из-за ветхости строительных конструкций.