В Самаре обрушилась стена жилого дома 1909 года постройки

Фото: samara_spas / VK

В Самаре произошло обрушение стены двухэтажного многоквартирного жилого дома, который был построен в 1909 году. Об этом сообщает ГУ МЧС по Самарской области.

Информация об обрушении по адресу: Ленинский район, улица Галактионовская, 84 поступила в 06:03 (05:03 мск) 18 марта.

Прибывшие на место подразделения МЧС установили, что произошло обрушение несущей стены на площади 120 кв. м. В результате происшествия никто не пострадал.

Для ликвидации последствий обрушения на месте работают 40 человек, 15 единиц техники.