При обрушении дома в Удмуртии погибли двое детей

Фото: МЧС России

В городе Сарапул произошло обрушение двухэтажного деревянного дома, сообщает управление МЧС по Удмуртской Республике. По данным ведомства, обвалились межэтажные перекрытия.

«По предварительным данным, в результате происшествия погибли двое детей — мальчики ориентировочно 13 лет. Причина обрушения — ветхость строительных конструкций», — говорится в сообщении.

Над ликвидацией последствий обрушения работают 38 человек и 14 единиц техники.

11 сентября в средней школе в Башкирии обвалился потолок спортивного зала. Общая площадь обрушения составила 60 кв. м. Несмотря на отсутствие пострадавших, прокуратура начала проверку по данному инциденту.