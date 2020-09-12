Общество , 12 сен, 16:29
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При обрушении дома в Удмуртии погибли двое детей
В городе Сарапул произошло обрушение двухэтажного деревянного дома, сообщает управление МЧС по Удмуртской Республике. По данным ведомства, обвалились межэтажные перекрытия.
«По предварительным данным, в результате происшествия погибли двое детей — мальчики ориентировочно 13 лет. Причина обрушения — ветхость строительных конструкций», — говорится в сообщении.
Над ликвидацией последствий обрушения работают 38 человек и 14 единиц техники.
11 сентября в средней школе в Башкирии обвалился потолок спортивного зала. Общая площадь обрушения составила 60 кв. м. Несмотря на отсутствие пострадавших, прокуратура начала проверку по данному инциденту.