В промзоне на северо-востоке Москвы загорелись грузовики

В промышленной зоне на северо-востоке столицы начался пожар на территории шиномонтажной мастерской. Об этом говорится на сайте московского главка МЧС.

«Возгорание на территории промзоны грузовых автомобилей и помещения шиномонтажа. Площадь возгорания составляет 400 м2», — уточняется в сообщении.

Источник ТАСС в экстренных службах уточнил, что горят 25 грузовых машин с емкостями мазута и бензина. «РИА Новости» со ссылкой на московское МЧС также пишет, что горят грузовики.

Инцидент произошел по адресу ул. Стартовая улица, д. 1.