Общество , 29 мар, 08:12
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Число пострадавших при пожаре на НПЗ в Индонезии возросло до 28
Число пострадавших в результате пожара на нефтеперерабатывающем заводе в индонезийской провинции Западная Ява увеличилось до 28 человек, сообщает портал kumparan.com со ссылкой на местную полицию.
Из них пять человек получили серьезные ранения. Ранее сообщалось о 20 пострадавших.
На данный момент более 700 жителей перемещены в пункты временного содержания.
Пожар и взрыв на НПЗ, принадлежащем Pertamina, в городе Балонган произошел 29 марта. Взрыв был слышен на расстоянии до пяти километров, а пожар виден на расстоянии четырех километров.