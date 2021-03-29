Число пострадавших при пожаре на НПЗ в Индонезии возросло до 28

Фото: EPA / ТАСС

Число пострадавших в результате пожара на нефтеперерабатывающем заводе в индонезийской провинции Западная Ява увеличилось до 28 человек, сообщает портал kumparan.com со ссылкой на местную полицию.

Из них пять человек получили серьезные ранения. Ранее сообщалось о 20 пострадавших.

На данный момент более 700 жителей перемещены в пункты временного содержания.

Пожар и взрыв на НПЗ, принадлежащем Pertamina, в городе Балонган произошел 29 марта. Взрыв был слышен на расстоянии до пяти километров, а пожар виден на расстоянии четырех километров.