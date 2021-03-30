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Кадыров обвинил Израиль в пляске под чужую дудку

Рамзан Кадыров
Рамзан Кадыров (Фото: Елена Афонина / ТАСС)

Израиль, заявивший о высоком уровне террористической угрозы в Чечне и призвавший граждан не ездить в республику, игнорирует реальную ситуацию, более того, пляшет под чью-то дудку, написал чеченский лидер Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

Он сообщил, что израильские власти в очередной раз внесли Чечню в список регионов, где продолжают действовать террористические группировки. Но у Кадырова сложилось впечатление, что этот список не обновлялся последние 20 лет.

«Более того, я подозреваю, что он составляется под чью-то дудку. Я думал, что Израиль — страна, которая не позволит кому-либо диктовать условия. Поэтому для меня странно, что суверенное государство поддается на чьи-то уловки и совсем не обращает внимание на реальное положение дел», — утверждает он.

Кадыров также обратился в властям Израиля, чтобы сообщить об обстановке в республике, где боевые действия «давно закончены», а все боевики уничтожены. Он позвал «так называемых экспертов» приехать в Чечню и «посмотреть на обстановку в регионе, выяснить, сколько иностранных граждан у нас погибло за последнее десятилетие от рук террористов». «Действительность вас искренне удивит», — пообещал глава республики.

Он посоветовал Израилю перестать пугать своих граждан несуществующими чеченскими террористами. «Эти термины, как и сама террористическая угроза, в Чеченской Республике давно не актуальны. Боевиков мы уничтожили. Вы опоздали!» — заключил Кадыров.

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Рамзан Кадыров

30 марта Совет национальной безопасности Израиля обновил на своем сайте предупреждение о повышенной террористической угрозе в Чечне на границе с Грузией и рекомендовал отказаться от посещения этих мест.

В январе Кадыров заявил о «пустом списке» террористов в Чечне после того, как была ликвидирована банда Аслана Бютукаева: «Да, есть боевики, которые давно покинули ЧР и находятся далеко за ее пределами — на Ближнем Востоке. Но если они либо кто-то другой захотят нарушить покой наших граждан, то их будет ждать такая же участь!»

Рамзан Кадыров Израиль террористическая угроза Telegram-канал
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