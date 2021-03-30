Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 31 марта
USD ЦБ: 75,7 (-0,13) Инвестиции, 12:43
Курс евро на 31 марта
EUR ЦБ: 88,88 (-0,47) Инвестиции, 12:43
Президент Армении — об Азербайджане, России и Пашиняне. Полное видео Политика, 17:12 Порошенко заявил, что лучше «жать руку, чем заглядывать в глаза Путину» Политика, 17:10 Автор из России отреагировала на включение в лонг-лист Букеровской премии Общество, 17:08 Пять причин, почему вам нужна кофемашина РБК Cтиль и De’Longhi, 17:03 Отправившаяся вокруг света яхта-ледокол Тинькова прибыла на Камчатку Общество, 17:01 В Мытищах на месте задержания открывшего стрельбу произошли два взрыва Общество, 16:52 Mini представила автомобиль безопасности для Formula E Авто, 16:51 Электрический седан Genesis получит крышу с солнечными панелями Авто, 16:51 Прототип ракеты Starship компании SpaceX взорвался при посадке. Видео Технологии и медиа, 16:46 С какими клиентами нужно поддерживать связь и какие каналы для этого есть Pro, 16:38 Saxo Bank предсказал рост доллара до ₽80 к середине года Инвестиции, 16:38 Зарубежный суд впервые встал на сторону России в споре об активах в Крыму Экономика, 16:37 МОК представил эмблему зимних Олимпийских игр 2026 года Спорт, 16:35 Как фонды помогают лечить онкозаболевания РБК и Фонд Потанина, 16:34
Общество ,  
0 

Отправившаяся вокруг света яхта-ледокол Тинькова прибыла на Камчатку

Яхта-ледокол La Datcha
Яхта-ледокол La Datcha (Фото: ladatcha.com)

Первая в мире частная яхта-ледокол, 77-метровое судно La Datcha, построенное для основателя Тинькофф Банка миллиардера Олега Тинькова, вошла в порт Петропавловска-Камчатского, сообщает агентство «Камчатка-Информ».

По данным источников агентства в портовых службах Камчатского края, яхта пробудет на полуострове несколько месяцев. Туристы посетят юг Камчатки, Командорские и Курильские острова, юг Чукотки.

Forbes узнал о покупке Тиньковым второго вертолета для яхты-ледокола
Бизнес
Вертолет Airbus H125

В июле 2020 года судно La Datcha было спущено на воду в нидерландском портовом городе Флиссинген. В ноябре того же года оно отправилось в кругосветное плавание. На него Тиньков потратил более €100 млн.

Яхту ледового класса SeaExplorer построила компания Damen Yachting по заказу Тинькова. Она предназначена для путешествий в отдаленные уголки мира — от полюсов до тропических островов — и может находиться в плавании до 40 дней, преодолевая высокие волны и лед толщиной 30–40 см.

Судно рассчитано на 24 члена экипажа и 12 пассажиров. На нем есть батискаф, две площадки для вертолетов и снегоходы. Оно также имеет два джакузи, сауну, массажный кабинет и тренажерный зал. Каждая из шести кают оборудована гардеробной, туалетом и душем либо ванной.

Сам миллиардер планировал использовать ее 20 дней в году, а в остальное время сдавать в аренду через сайт La Datcha. Арендовать ее можно за €740 тыс. в неделю плюс 30% от стоимости аренды на непредвиденные расходы, указывалось на сайте.

Читайте на РБК Pro
Как выросли зарплаты айтишников за год Как маркетинговая ошибка Pepsi обернулась катастрофой — Bloomberg РБК Pro: как кассовая реформа увеличит налоговую нагрузку на бизнес Как CEO Goldman Sachs угодил в опалу из-за полетов на Багамы

По словам Тинькова, он хотел построить ледокол, чтобы «ходить на Северный полюс, в Антарктику, Арктику, пройти Северный морской путь — на Камчатку, Чукотку, Курилы».

Журнал Forbes оценивает состояние основателя Тинькофф банка в $1,6 млрд. В рейтинге 200 богатейших бизнесменов России за 2020 год он занимает 62-е место.

Олег Тиньков яхта ледокол кругосветное путешествие
Материалы по теме
Тиньков рассказал Forbes о жизни миллиардера-раздолбая
Бизнес
Тиньков открыл два шале класса люкс в Альпах
Бизнес
Тиньков сообщил о чуде и полной ремиссии после пересадки костного мозга
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter