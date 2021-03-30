Отправившаяся вокруг света яхта-ледокол Тинькова прибыла на Камчатку

Яхта-ледокол La Datcha (Фото: ladatcha.com)

Первая в мире частная яхта-ледокол, 77-метровое судно La Datcha, построенное для основателя Тинькофф Банка миллиардера Олега Тинькова, вошла в порт Петропавловска-Камчатского, сообщает агентство «Камчатка-Информ».

По данным источников агентства в портовых службах Камчатского края, яхта пробудет на полуострове несколько месяцев. Туристы посетят юг Камчатки, Командорские и Курильские острова, юг Чукотки.

В июле 2020 года судно La Datcha было спущено на воду в нидерландском портовом городе Флиссинген. В ноябре того же года оно отправилось в кругосветное плавание. На него Тиньков потратил более €100 млн.

Яхту ледового класса SeaExplorer построила компания Damen Yachting по заказу Тинькова. Она предназначена для путешествий в отдаленные уголки мира — от полюсов до тропических островов — и может находиться в плавании до 40 дней, преодолевая высокие волны и лед толщиной 30–40 см.