В Подмосковье возбудили уголовное дело после убийства студента

Фото: Следственный комитет РФ

В городском округе Солнечногорск Московской области возбуждено уголовное дело после убийства студента, сообщили РБК в Главном следственном управлении СК по региону.

16-летний московский студент был найден мертвым утром 30 марта на пустыре в деревне Брехово. Тело подростка с ножевыми ранениями обнаружил прохожий.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК (убийство). По этой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от шести до 15 лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

28 марта 26-летнему жителю Солнечногорска было предъявлено обвинение в убийстве 15-летнего школьника, с которым он познакомился на автобусной остановке и позвал к себе домой, где и расправился с ним. Обвиняемый почти 40 раз ударил подростка ножом.