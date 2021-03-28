Жителю Солнечногорска предъявили обвинение в убийстве школьника

Видео: СК РФ

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Жителю подмосковного Солнечногорска, задержанному во Владимирской области при попытке скрыться, предъявили обвинение в убийстве несовершеннолетнего, сообщила РБК старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

Обвинение предъявлено 26-летнему мужчине. По версии СК, 25 марта обвиняемый встретил 15-летнего школьника на автобусной остановке. Мальчик приехал из Зеленограда, где проживал, в Солнечногорск после занятий, чтобы погулять. Познакомившись на остановке с несовершеннолетним, житель Солнечногорска позвал его к себе домой, предложив вместе провести время. Однако в какой-то момент мужчина решил убить своего гостя. Он взял нож и около 38 раз ударил школьника в область туловища и конечностей. Мальчик скончался на месте.

После этого мужчина уехал во Владимирскую область, пытаясь скрыться. Там его и задержали. Против него возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК. Суд арестовал обвиняемого. По данным следствия, ранее он неоднократно был судим.