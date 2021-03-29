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В Подмосковье супругов задержали за убийство 17-летней давности

Фото: Следственный комитет РФ
Фото: Следственный комитет РФ

В Московской области супружескую пару обвинили в совершении преступления 17-летней давности. Как сообщается на сайте Главного следственного управления СК по региону, супругам предъявлено обвинение в убийстве знакомой и ее мужа.

«В зависимости от роли и степени участия каждого они обвиняются в организации убийства группой лиц и убийстве с целью сокрытия другого преступления, а также в умышленном уничтожении имущества (ч. 3 ст. 33, п. «ж» ч. 2 ст. 105, п. «к» ч. 2 ст. 105, ч. 2 ст. 167 УК РФ)», — говорится в сообщении. За убийство (ст. 105 УК) предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от шести до 15 лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового. По ч. 2 ст. 167 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) предусмотрены принудительные работы на срок до пяти лет либо лишение свободы на тот же срок.

Преступление было совершено в августе 2004 года на почве ревности. По данным СК, обвиняемые решили убить свою знакомую, помогали паре в этом их работники. Подготовившись к осуществлению своего замысла, они назначили встречу жертве. Женщина пришла вместе с мужем. Сначала обвиняемые ударили ножом свою знакомую и бросили ее тело в реку, а затем расправились и с ее супругом.

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После этого лишь один подозреваемый в двойном убийстве был задержан, мужчина уже отбыл 15-летний срок. Супруги и еще один подозреваемый скрылись и были объявлены в федеральный розыск.

В СК сообщили, что оперативникам стало известно местонахождение разыскиваемой супружеской четы. Следователи установили, что обвиняемые сменили паспорта себе и своим детям, причем изменили даже возраст, и все это время переезжали из одного региона в другой. В результате их удалось задержать на территории Московского региона.

Отбывший срок соучастник преступления опознал задержанных. В настоящее время супруги находятся под арестом.

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В начале марта был задержан подросток из Пермского края по подозрению в убийстве своей семьи. По данным СК, он несколько раз ударил топором родителей и сестру, они умерли на месте. После этого несовершеннолетний взял такси и уехал за пределы региона, его задержали в Екатеринбурге. Позже он признался в совершении преступления, назвав мотивом семейные конфликты.

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