Голикова сообщила о сокращении числа абортов в России почти на 40%

Татьяна Голикова (Фото: Владислав Шатило / РБК)

С 2016 года в России на 39% сократилось количество абортов. Об этом сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова в ходе заседания совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере, передает ТАСС.

«Хочу отметить, что за период с 2016 года количество абортов в Российской Федерации сократилось на 39%. Это серьезные цифры», — сказала Голикова.

По словам вице-премьера, в настоящее время заметны предпосылки к дальнейшему снижению этого показателя.

При этом Голикова отметила, что в России замедляются темпы снижения рождаемости. По ее данным, в 2019 году темпы снижения рождений составляли почти 8%, то в прошлом году году этот показатель составил уже 3%.