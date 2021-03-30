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Голикова сообщила о сокращении числа абортов в России почти на 40%

Татьяна Голикова
Татьяна Голикова (Фото: Владислав Шатило / РБК)

С 2016 года в России на 39% сократилось количество абортов. Об этом сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова в ходе заседания совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере, передает ТАСС.

«Хочу отметить, что за период с 2016 года количество абортов в Российской Федерации сократилось на 39%. Это серьезные цифры», — сказала Голикова.

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Фото:Ian Waldie / Getty Images

По словам вице-премьера, в настоящее время заметны предпосылки к дальнейшему снижению этого показателя.

При этом Голикова отметила, что в России замедляются темпы снижения рождаемости. По ее данным, в 2019 году темпы снижения рождений составляли почти 8%, то в прошлом году году этот показатель составил уже 3%.

Ранее член комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Инга Юмашева предложила запретить аборты в частных клиниках, а также аборты несовершеннолетним без согласия родителей. Депутат считает, что в частных клиниках нередко аборты проводят в день обращения, в то время как необходимо дать женщине «неделю тишины». Она считает, что соответствующая мера может «существенно улучшить и статистику по абортам, и понимание причин, по которым женщина идет на такой шаг», а также сократит число криминальных абортов.

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Другой член этого же комитета Оксана Пушкина считает, что предложение ограничить права женщин на прерывание беременности может привести к резкому росту числа подпольных абортов. В то же время она отметила, что не поощряет аборты и считает их «одним из маркеров социального неблагополучия».

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