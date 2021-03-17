Прокуратура начала проверку обрушения породы на руднике в Приморье

Прокуратура начала проверку после обрушения горной породы на руднике в городе Дальнегорске Приморского края. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В рамках проверки прокуратура даст оценку обстоятельствам и причинам произошедшего, проверит исполнение законодательства о промышленной безопасности, соблюдение требований по охране труда на предприятии», — говорится в сообщении.

По данным ГУ МЧС России по Приморскому краю, на руднике находилось 30 человек. 28 из них были эвакуированы. Заблокированными в руднике оказались два человека.

Позднее спасатели сообщили, что одно человека достали на поверхность. Он находится в удовлетворительном состоянии, у него повреждены ноги.