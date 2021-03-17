Прокуратура начала проверку обрушения породы на руднике в Приморье

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 17 марта
USD ЦБ: 72,96 (-0,27) Инвестиции, 16 мар, 13:48
Курс евро на 17 марта
EUR ЦБ: 86,99 (-0,37) Инвестиции, 16 мар, 13:48
Россияне назвали главные упущенные до пандемии возможности Общество, 06:00 Креативность и вкус: хурма в золе и другие рецепты шеф-поваров РБК Стиль и Miele, 05:55 Гидрометцентр предупредил россиян о перепадах температур в марте Общество, 05:41 «Коммерсантъ» сообщил об аресте президента ФСБ Общество, 05:30 За что вручают премии малому бизнесу РБК и Альфа-Банк, 05:10 Малкин поместил на шлем наклейку в память о погибшем российском хоккеисте Спорт, 05:01 Овечкин вышел на чистое 6-е место среди лучших снайперов в истории НХЛ Спорт, 04:59 Прокуратура начала проверку обрушения породы на руднике в Приморье Общество, 04:57 Кипр назвал условие покупки российской вакцины «Спутник V» Политика, 04:49 При опрокидывании ехавшего из Москвы автобуса пострадали почти 20 человек Общество, 04:21 В США при стрельбе в трех спа-салонах погибли семь человек Общество, 03:44 Счетная палата предупредила о новом топливном кризисе в России Бизнес, 03:39 Матыцин выразил соболезнования в связи с гибелью хоккеиста Файзутдинова Спорт, 03:17 На МКС с помощью чаинок обнаружили возможное место утечки воздуха Технологии и медиа, 03:09
Общество ,  
0 

Прокуратура начала проверку обрушения породы на руднике в Приморье

Прокуратура начала проверку после обрушения горной породы на руднике в городе Дальнегорске Приморского края. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В рамках проверки прокуратура даст оценку обстоятельствам и причинам произошедшего, проверит исполнение законодательства о промышленной безопасности, соблюдение требований по охране труда на предприятии», — говорится в сообщении.

В Оренбуржье из-за пожара частично обрушилась крыша мясокомбината
Общество

По данным ГУ МЧС России по Приморскому краю, на руднике находилось 30 человек. 28 из них были эвакуированы. Заблокированными в руднике оказались два человека.

Позднее спасатели сообщили, что одно человека достали на поверхность. Он находится в удовлетворительном состоянии, у него повреждены ноги.

Инцидент произошел на руднике «Королевский». Он эксплуатируется «Горно-металлургическим комплексом «Дальполиметалл». «В отработке находятся жилоподобные серебро-полиметаллические рудные зоны, глубина залегания от поверхности — 15–250 м», — сообщается на сайте компании.

В январе в результате обрушения породы на Гайском горно-обогатительном комбинате (Оренбургская область) погиб один человек. В пресс-службе ПАО «Гайский ГОК» РБК сообщили, что обрушение произошло на глубине 1045 м.

Читайте на РБК Pro
Звериный оскал капитализма: как немец сделал $2,5 млрд на пиве для собак Как бороться со страхом в общении с начальством Почему культовый Reebok терпит неудачи 30 лет Кто оказался незамеченным бенефициаром кризиса
обрушение шахты рудник Приморье прокуратура горняки
Материалы по теме
Директора Норильской обогатительной фабрики задержали после обрушения
Общество
Спасатели завершили поисковые работы на месте обрушения в Норильске
Общество
В одной из башен «Москва-Сити» произошло обрушение части наружного стекла
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter