Вице-премьера Ставрополья поймали в аэропорту из-за детской больницы

В Ставрополе задержан заместитель председателя краевого правительства Александр Золотарев по подозрению в получении взятки в размере более 60 млн руб. Он пытался скрыться, его поймали в аэропорту. Об этом РБК сообщили в следственном управлении СК по региону.

По версии следствия, в декабре 2017 году Золотарев по сговору с исполняющим обязанности первого заместителя министра строительства и архитектуры Ставропольского края Алексеем Когарлыцким получил 2,5 млн руб. от представителя акционерного общества. За это он обещал покровительство при реализации государственного контракта по строительству нового корпуса краевой детской клинической больницы в Ставрополе.

Затем, по версии следствия, в 2018 году Золотареву вместе с Когарлыцким то же юридическое лицо выплатило более 15,5 млн руб. за покровительство при реализации госконтракта по строительству лечебно-диагностического корпуса краевого клинического кардиологического диспансера. Еще более 45 млн руб. подозреваемым заплатили в 2019 году в качестве вознаграждения за покровительство при реализации госконтракта по строительству лечебно-диагностического корпуса Ставропольского краевого клинического онкологического диспансера.

Против зампреда правительства возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК (получение взяток в особо крупном размере).

В отношении Когарлыцкого расследуется несколько уголовных дел, в том числе о получении взятки в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285 УК).

В частности, в 2017 году Когарлыцкий, замещавший на тот момент должность первого замминистра строительства и архитектуры Ставрополья, помог в назначении знакомого на должность председателя общественного совета ведомства. А в 2018 году, будучи уже министром строительства, он принудил руководителей государственного и муниципального учреждений региона заключить контракты на выполнение аварийно-восстановительных работ с фирмой, возглавляемой этим знакомым. В качестве вознаграждения Когарлыцкий получил от него автомобиль Porsche Cayenne S стоимостью 7,8 млн руб. В ноябре 2019 года суд арестовал его. Тогда же губернатор Владимир Владимиров уволил министра в связи с утратой доверия.

В начале февраля против него возбудили седьмое дело. По данным СК, в 2019 году он получил 1 млн руб. от посредника за решение вопроса в комитете градостроительства администрации Ставрополя об узаконивании многоэтажного офисного здания с автомойкой.