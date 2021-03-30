В давке на церемонии прощания с президентом Танзании погибли 45 человек

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 31 марта
USD ЦБ: 75,7 (-0,13) Инвестиции, 12:43
Курс евро на 31 марта
EUR ЦБ: 88,88 (-0,47) Инвестиции, 12:43
Le Monde сообщила о расколе в ЕС из-за поставок «Спутника V» Политика, 14:10 Кремль оценил сроки проведения разговора Путина, Меркель и Макрона Политика, 14:04 Пациенты более 40 стационаров Москвы получили бесплатный Wi-Fi Город, 14:01 Что такое DDoS-атаки и как от них защищаться бизнесу Индустрия 4.0, 14:00  Skoda анонсировала премьеру обновленного Kodiaq Авто, 13:59 Volkswagen показал первое изображение нового кроссовера на базе Polo Авто, 13:55 Италия введет карантин для въезжающих из других стран ЕС Общество, 13:54 Продажи по алгоритму: как использовать питчинг Pro, 13:52 Феномен черного: как цвет изменил жизнь, моду и представления о вселенной РБК и ASUS, 13:51 Силовики пошли на штурм дома в Мытищах, откуда стреляли по прохожим Общество, 13:45 Российскую писательницу впервые включили в лонг-лист Букеровской премии Технологии и медиа, 13:40 Кремль объяснил меры властей по ценам стремлением избежать перекосов Экономика, 13:40 Песков заявил о просьбах иностранцев разрешить въезд и прививку от COVID Политика, 13:37 Выгульщику собак Леди Гаги удалили часть легкого Стиль, 13:34
Общество ,  
0 

В давке на церемонии прощания с президентом Танзании погибли 45 человек

Фото: Tanzanian State House / XinHua / Global Look Press
Фото: Tanzanian State House / XinHua / Global Look Press

В давке во время церемонии прощания с президентом Танзании Джоном Магуфули погибли 45 человек, еще 37 пострадали. Об этом сообщает издание The Citizen со ссылкой на местные власти.

По данным издания, давка произошла из-за того, что некоторые люди стали проходить на стадион города Дар-эс-Салам, где 21 марта проходило мероприятие, в обход установленных входов.

Власти назвали причину смерти отрицавшего COVID-19 президента Танзании
Политика
Джон Магуфули

Командир наряда полиции, работавшего в зоне стадиона, Лазаро Мамбосаса уточнил, что все 37 пострадавших в давке чувствуют себя хорошо, их уже выписали из больниц.

Лидер Танзании Джон Магуфули умер 17 марта на 62-м году жизни. По словам лидера танзанийской оппозиции Тунду Лиссу, глава государства заразился коронавирусом, после чего его госпитализировали в соседней Кении. Лиссу со ссылкой на свои источники сообщил, что президента на фоне COVID-19 подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Магуфули стал президентом Танзании в 2015 году.
До того как возглавить страну, он работал в должностях министра труда, министра строительства, министра развития животноводства и рыболовства.

давка церемония прощания похороны Танзания
Материалы по теме
В Иране объявили день траура по жертвам авиакатастрофы и давке в Кермане
Общество
Похороны Сулеймани перенесли на фоне сообщений о погибших в давке
Общество
Пассажиры сообщили о давке при задымлении самолета Москва — Ереван
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter