В давке на церемонии прощания с президентом Танзании погибли 45 человек

Фото: Tanzanian State House / XinHua / Global Look Press

В давке во время церемонии прощания с президентом Танзании Джоном Магуфули погибли 45 человек, еще 37 пострадали. Об этом сообщает издание The Citizen со ссылкой на местные власти.

По данным издания, давка произошла из-за того, что некоторые люди стали проходить на стадион города Дар-эс-Салам, где 21 марта проходило мероприятие, в обход установленных входов.

Командир наряда полиции, работавшего в зоне стадиона, Лазаро Мамбосаса уточнил, что все 37 пострадавших в давке чувствуют себя хорошо, их уже выписали из больниц.

Лидер Танзании Джон Магуфули умер 17 марта на 62-м году жизни. По словам лидера танзанийской оппозиции Тунду Лиссу, глава государства заразился коронавирусом, после чего его госпитализировали в соседней Кении. Лиссу со ссылкой на свои источники сообщил, что президента на фоне COVID-19 подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.