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Власти назвали причину смерти отрицавшего COVID-19 президента Танзании

Джон Магуфули
Джон Магуфули (Фото: Reuters)

Официальной причиной смерти отрицавшего коронавирус президента Танзании Джона Магуфули стали проблемы с сердцем. Об этом сообщает государственный телеканал TBC со ссылкой на вице-президента Самию Сулуху.

«Президент Джон Магуфули умер от болезни сердца, которой он страдал в течение десяти лет», — передает телеканал.

О смерти 61-летнего президента Танзании стало известно ранее 18 марта. Ранее
лидер оппозиции Тунду Лиссу заявил, что Магуфули заразился коронавирусом и был госпитализирован в Кении. Данную информацию власти не подтвердили. Глава государства перестал появляться на публике с конца февраля.

Умер отрицавший наличие в Танзании COVID-19 президент Джон Магуфули
Политика
Президент Танзании Джон Магуфули

Сам Магуфули утверждал, что «коронавирус — это дьявол», и просил жителей Танзании молиться для победы над COVID-19. Он не вводил локдаун в стране и поощрял людей, которые не носят медицинские маски.

Еще в апреле 2020 года власти Танзании прекратили публиковать официальную статистику заболевших, лидер страны не раз заявлял, что его страна свободна от инфекции.

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