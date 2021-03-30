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Число пострадавших при взрыве газа в Татарстане выросло до шести

В Зеленодольске Татарстана из-за взрыва газа в жилом многоэтажном доме пострадали шесть человек. Об этом со ссылкой на МЧС России сообщает ТАСС.

Ранее минздрав региона сообщал о трех пострадавших. Всех госпитализировали, один человек находится в тяжелом состоянии. Кроме того, один мужчина погиб.

В Зеленодольске после взрыва газа ввели режим ЧС
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При взрыве в доме обрушились шесть квартир на седьмом этаже и одна — на восьмом. Открытого горения не последовало. МЧС России отмечает, что, предварительно, несущие конструкции здания не повреждены.

Возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК (Причинение смерти по неосторожности). Следствие рассматривает в качестве основной причины утечку газа.

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