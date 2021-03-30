Белый дом заподозрил Трампа в попытках вмешаться в науку

В Белом доме создадут рабочую группу, которая проверит, не старалась ли администрация экс-президента США Дональда Трампа повлиять на результаты научной деятельности ради политики. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на управление по научно-технической политике Белого дома.

«Мы знаем, что были вопиющие попытки исказить научные данные, использовать их выборочно или игнорировать», — указал замдиректора по климату и окружающей среде научного офиса Белого дома Джейн Любченко.

Замдиректора по науке и обществу в научном офисе Белого дома Алондра Нельсон заявила, что администрация Трампа «отказалась от науки в пользу политики».

Она пояснила, что проверка затевается не ради того, чтобы попытаться привлечь офис прошлого президента США к ответственности. Белый дом хочет разработать новые стандарты безопасности для взаимодействия с научными специалистами, которые уберегут их от вмешательства политики.