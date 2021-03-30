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Белый дом заподозрил Трампа в попытках вмешаться в науку

В Белом доме создадут рабочую группу, которая проверит, не старалась ли администрация экс-президента США Дональда Трампа повлиять на результаты научной деятельности ради политики. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на управление по научно-технической политике Белого дома.

«Мы знаем, что были вопиющие попытки исказить научные данные, использовать их выборочно или игнорировать», — указал замдиректора по климату и окружающей среде научного офиса Белого дома Джейн Любченко.

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Политика
Фото:John Minchillo / AP

Замдиректора по науке и обществу в научном офисе Белого дома Алондра Нельсон заявила, что администрация Трампа «отказалась от науки в пользу политики».

Она пояснила, что проверка затевается не ради того, чтобы попытаться привлечь офис прошлого президента США к ответственности. Белый дом хочет разработать новые стандарты безопасности для взаимодействия с научными специалистами, которые уберегут их от вмешательства политики.

Как отмечает издание, Мэнди Гунасекара, руководившая агентством по охране окружающей среды (EPA) в администрации Трампа, заявила, что все решения ее аппарата были основаны на профессиональных научных рекомендациях. По ее мнению, критика действий офиса Трампа в области окружающей среды — это попытка делегитимизировать работу правительства, проделанную за последние четыре года.

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Ранее сам Трамп сообщил, что администрация его преемника, президента США Джо Байден уже показала свое пренебрежительное отношение к науке.«Он [Байден] уже показал, что он против рабочих мест, против семьи, против границ, против энергетики, против женщин и науки», — сказал Трамп.

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