Главный инфекционист США попросил Трампа призвать сторонников привиться

Более 40% опрошенных республиканцев заявили, что не будут прививаться от COVID-19. Призвать их к вакцинации должен Трамп, который пользуется у своих сторонников «невероятным влиянием», заявил главный инфекционист США Энтони Фаучи

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Главный инфекционист США Энтони Фаучи призвал жителей США «отделить политические убеждения от здравого смысла» и вакцинироваться от коронавируса. Об этом он заявил в эфире телеканала NBC News.

Так Фаучи отреагировал на опрос, проведенный радиостанцией NPR, программой PBS NewsHour и социологической фирмой Marist среди 1 тыс. зарегистрированных избирателей. Он показал, что 30% из них не планируют прививаться. При этом от вакцинации отказался 41% респондентов, назвавших себя республиканцами.

«Я просто не понимаю этого. Мы должны отделить политические убеждения от здравого смысла, простых вещей, вопросов здравоохранения», — заявил Фаучи.

По его словам, изменить ситуацию с вакцинацией от коронавируса в США мог бы бывший президент Дональд Трамп. Для этого ему нужно публично призвать своих сторонников привиться, считает Фаучи. «Я бы хотел, чтобы он это сделал. У него такое невероятное влияние на сторонников Республиканской партии, что это изменило бы все», — сказал главный инфекционист США в эфире телеканала Fox News.