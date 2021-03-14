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Пандемия коронавируса ,  
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Главный инфекционист США попросил Трампа призвать сторонников привиться

Более 40% опрошенных республиканцев заявили, что не будут прививаться от COVID-19. Призвать их к вакцинации должен Трамп, который пользуется у своих сторонников «невероятным влиянием», заявил главный инфекционист США Энтони Фаучи
Фото: John Minchillo / AP
Фото: John Minchillo / AP

Главный инфекционист США Энтони Фаучи призвал жителей США «отделить политические убеждения от здравого смысла» и вакцинироваться от коронавируса. Об этом он заявил в эфире телеканала NBC News.

Так Фаучи отреагировал на опрос, проведенный радиостанцией NPR, программой PBS NewsHour и социологической фирмой Marist среди 1 тыс. зарегистрированных избирателей. Он показал, что 30% из них не планируют прививаться. При этом от вакцинации отказался 41% респондентов, назвавших себя республиканцами.

«Я просто не понимаю этого. Мы должны отделить политические убеждения от здравого смысла, простых вещей, вопросов здравоохранения», — заявил Фаучи.

По его словам, изменить ситуацию с вакцинацией от коронавируса в США мог бы бывший президент Дональд Трамп. Для этого ему нужно публично призвать своих сторонников привиться, считает Фаучи. «Я бы хотел, чтобы он это сделал. У него такое невероятное влияние на сторонников Республиканской партии, что это изменило бы все», — сказал главный инфекционист США в эфире телеканала Fox News.

СМИ узнали о вакцинации Трампа и его супруги от COVID-19
Политика
Фото:Carlos Barria / Reuters

Массовая вакцинация от коронавируса в США началась в середине декабря 2020 года. В ней используются три препарата — вакцины, разработанные американскими компаниями Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson.

По подсчетам Bloomberg, в США хотя бы один компонент вакцины от коронавируса получили больше жителей, чем заразились (с начала пандемии, по данным Университета Джонса Хопкинса, в стране зарегистрировали 29,4 млн инфицированных). На 14 марта в стране введено 106 млн доз.

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На 100 жителей в США приходится 31,84 дозы вакцины от COVID-19. Лидирует в мире по этому показателю Израиль — 102,15 дозы (хотя бы один компонент получили 9,2 млн человек). Для сравнения: в Великобритании на 100 жителей приходится 37,75 дозы вакцины (25 млн), в России — 5,11 (7,5 млн человек).

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор
Виктория Полякова
Дональд Трамп вакцинация коронавирус США
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