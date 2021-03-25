В Гидрометцентре заявили об «уравниловке» в погоде на севере и юге России

С 25 по 29 марта на всей европейской территории России, как на севере, так и на юге, температура воздуха будет примерно одинаковой и составит от +6 до +8 градусов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает «РИА Новости».

«На юге циклоническая активность, поэтому там, даже в Краснодарском крае, дожди со снегом. Температуры такие же, как в центре Европейской России и на севере. Дневные температуры +6 — 8 градусов. <...> Север не отличается от юга. Полная уравниловка», — сказал Вильфанд.

По его словам, аномальной температура станет для севера страны — Карелии, Мурманской области и в целом Северо-Западного федерального округа. Там дневной максимум составит +8 градусов, что для этих регионов — высокий показатель.

Ранее в Метеобюро Москвы сообщили, что начиная с 25 марта в столице наступит метеорологическая весна: будет положительная температура и начнется таяние снега. До 30 марта существенных осадков в этом регионе не ожидается. При этом температура будет на 3 — 4 градуса выше нормы. К 31 марта могут пойти дожди.