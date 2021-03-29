Порты ЕС приготовились к пику трафика после деблокировки Суэцкого канала

Второй по величине порт Европы Антверпен готовится к значительному увеличению трафика после разблокировки Суэцкого канала, ранее перекрытого застрявшем контейнеровозом. Об этом сообщила администрация порта, передает «РИА Новости».

«Первые разблокированные суда должны были бы прийти сюда в конце этой недели или в начале следующей в соответствии с обычным графиком. Как только суда смогут отправиться в западноевропейские порты, во всех этих портах, вероятно, будет пик трафика», — пояснил представитель Антверпена.

По его словам, терминалы порта уже подготавливают к росту нагрузки. В частности, портовый оператор терминалов PSA Antwerp установил семидневный срок, в течение которого будут приниматься контейнеры для судов Ближнего и Дальнего Востока.

Сверхбольшой контейнеровоз Ever Given 23 марта из-за сильного ветра сел на мель в самой узкой части Суэцкого канала. Корабль полностью заблокировал движение в обе стороны. В очереди у канала скопилось более 400 судов.