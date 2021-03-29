Двух велосипедистов спасли с отколовшейся льдины на Москве-реке

Фото: пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности Москвы

Спасатели помогли двум велосипедистам, которые оказались на отколовшейся льдине в центре Москвы-реки. Об этом РБК сообщили в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности столицы.

Там указали, что сигнал о двух человеках на отколовшейся льдине поступил вечером на поисково-спасательную станцию «Кожухово».

«По тревоге к месту происшествия вышла дежурная смена. В районе острова Бобровый, в 100 м от берега, спасатели обнаружили на дрейфующем льду двух молодых людей с... велосипедами!» — сказали в департаменте.

В департаменте отметили, что велосипедисты сначала не хотели покидать льдину, но затем их удалось уговорить погрузиться на спасательное судно. Их доставили на спасательную станцию.