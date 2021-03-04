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На юге Сахалина 12 рыбаков унесло в море на льдине

На юге Сахалина у села Охотского от берега оторвалась льдина с 12 рыбаками. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Сахалинской области.

«В 16 км от села Охотское Корсаковского района, на ледовом поле образовалась трещина на удалении 4-5 км от берега, шириной до 12-15 м. В результате отрезанными от берега оказались около 12 рыбаков», — отмечается в сообщении.

На Сахалине 40 рыбаков унесло в море на льдине
Общество
Фото:Владимир Смирнов / ТАСС

На место происшествия выехали спасатели. Они подают рыбакам с берега звуковые и световые сигналы.

В феврале на Сахалине унесло в море 40 рыбаков на льдине. Она откололась из-за сильного волнения в Охотском море вблизи села Стародубское Долинского района. В январе прошлого года в регионе также было нескольких аналогичных случаев. Так, 26 января отрезанными от берега оказались примерно 600 рыбаков, 28 января — еще 536. Всех благополучно спасли.

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