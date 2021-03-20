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В Финском заливе с отрезанной от суши льдины спасли почти 90 рыбаков

Фото: МЧС России
Фото: МЧС России

Почти 90 рыбаков, которые оказались на отрезанной от суши льдине в акватории Финского залива в Ленинградской области, спасены. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

«Все доставлены на берег вертолетами и катерами на воздушной подушке. На данный момент спасено порядка 90 человек», — говорится в сообщении.

Видео: МЧС России
Видео: МЧС России
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Ранее спасателям поступило сообщение, что в акватории Финского залива в Кингисеппском районе около населенного пункта Старое Гарколово образовалась трещина на льду. Несмотря на запрет выходить на лед, 89 рыбаков оказались отрезанными от суши.

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Фото:ГУ МЧС по Сахалинской области

К месту происшествия было направлено поисково-спасательное подразделение на судне на воздушной подушке, вертолет, буксир «Союз» морской спасательной службы и ледокол пограничной службы «Капитан Плахин». Всего в спасательной операции задействовали 32 человека и десять единиц техники.

В главке добавили, что к нарушителям запрета выхода на лед будут применены меры административной ответственности.

В феврале на Сахалине унесло в море 40 рыбаков на льдине. Она откололась из-за сильного волнения в Охотском море вблизи села Стародубское Долинского района.

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