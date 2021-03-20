В Финском заливе с отрезанной от суши льдины спасли почти 90 рыбаков

Фото: МЧС России

Почти 90 рыбаков, которые оказались на отрезанной от суши льдине в акватории Финского залива в Ленинградской области, спасены. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

«Все доставлены на берег вертолетами и катерами на воздушной подушке. На данный момент спасено порядка 90 человек», — говорится в сообщении.

Видео: МЧС России

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Ранее спасателям поступило сообщение, что в акватории Финского залива в Кингисеппском районе около населенного пункта Старое Гарколово образовалась трещина на льду. Несмотря на запрет выходить на лед, 89 рыбаков оказались отрезанными от суши.