В парке Симферополя лошадь откусила палец пятилетней девочке

Фото: Следственный комитет РФ

Лошадь в детском парке Симферополя во время кормления откусила палец пятилетней девочке, следователи завели дело. Об этом сообщает следственное управление по Республике Крым.

«Мама с пятилетней дочкой проследовали к вольеру с домашними лошадьми, где ребенок стал из рук кормить животное. Во время кормления лошадь откусила палец на правой руке девочки» — говорится в сообщении ведомства.

Инцидент произошел во время посещения зооуголка Детского парка, расположенного на улице Кирова. Девочку доставили в детскую республиканскую клиническую больницу, где ей оказали оперативную помощь. В настоящее время пострадавшая находится в стабильном состоянии.

СК завел уголовное дело по ст. 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в результате чего ребенку были причинены травмы).