В Крыму арестовали владельца парка львов «Тайган»

Олег Зубков (Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости )

Белогорский районный суд арестовал владельца парка львов «Тайган» и ялтинского зоопарка «Сказка» Олега Зубкова за нарушение ранее избранной меры пресечения. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма, передает «Крыминформ».

«Зубкову Олегу Алексеевичу постановлением Белогорского районного суда изменена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу сроком на два месяца», — говорится в сообщении. Отмечается, что арест может быть обжалован.

Руководитель пресс-службы парка пояснила «РИА Новости», что решение связано с тем, что 20 января Зубков не явился в суд. По ее словам, в этот день он находился на совещании в Минэкономразвития.

В Белгородском районном суде Крыма и ялтинском зоопарке «Сказка» на звонки РБК не ответили. В сафари-парке «Тайган» отказались предоставлять РБК какую-либо информацию.

Летом 2018 года жительница Кирова заказала в парке «Тайган» прогулку со львами. Когда она положила руку на гриву одному из животных, чтобы сделать фотографию, лев схватил женщину зубами за руку, в результате чего она получила раны. После этого владелец парка не принял мер для оказания ей медпомощи и у пострадавшей начались осложнения, сообщал СК. Следователи завели дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которые повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК).