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В Цюрихе сотрудница зоопарка умерла после нападения тигрицы

Сотрудница зоопарка в Цюрихе скончалась после нападения амурской тигрицы. Об этом сообщает портал 20 Minuten.

Инцидент произошел в субботу, 4 июля. Животное напало на 55-летнюю работницу зоопарка в тот момент, когда она находилась в вольере. Прибывшие на место спасатели смогли отвлечь внимание хищницы и забрать пострадавшую из вольера. Однако, несмотря на принятые реанимационные меры, спасти жизнь женщины не удалось.

По данным издания, на женщину напала тигрица по кличке Ирина. По факту нападения полиция, прокуратура и специалисты института криминалистики начали расследование. Им предстоит выяснить, почему сотрудница и тигр оказались в вольере одновременно.

Помимо тигрицы Ирины, которой 5 лет, в зоопарке содержится тигр по кличке Саян. Ему 4,5 года. Он проживает в зверинце с февраля 2018 года.

В конце сентября прошлого года медведь напал на 56-летнюю сотрудницу зоопарка в Уссурийске. Животное укусило женщину за ногу в тот момент, когда она убиралась на территории зооэкспозиции. В результате пострадавшая получила множественные переломы стопы. 

Теги: Швейцария, Цюрих, зоопарк, цирк, нападение
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