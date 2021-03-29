Госдуму попросили запретить ампутацию у кошек фаланг пальцев с когтями

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Мосгордума (МГД) просит нижнюю палату российского парламента законодательно запретить онихэктомию — ампутацию третьей фаланги пальца и когтя у кошек, известную также как операция «мягкие лапки». Соответствующий законопроект внесен в Госдуму, следует из информации в думской базе данных.

В пояснительной записке к законопроекту указывается, что в МГД поступает много просьб от граждан и организаций. Авторы документа ссылаются также на аналогичную петицию на сайте change.org, которую подписали более 160 тыс. пользователей.

Кроме того, в пояснительной записке говорится, что большинство отечественных ученых и специалистов-ветеринаров считают недопустимым проведение онихэктомии без ветеринарных показаний — как с этической, так и с врачебной точки зрения.

В законопроекте авторы предлагают ввести в законодательство понятие «проведение на животных ветеринарных и иных процедур в нелечебных целях». Сюда будет отнесено хирургическое изменение анатомических или физиологических качеств животного без ветеринарных показаний. Кроме того, в закон о жестоком обращении с животными хотят включить случаи причинения непереносимой боли или вреда здоровью в нелечебных целях. Пропаганду проведения всех подобных процедур авторы также предлагают поставить под запрет.