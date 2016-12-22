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Госдума приняла внесенный 8 лет назад закон об обращении с животными
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Госдума приняла внесенный 8 лет назад закон об обращении с животными
Общество, 15:28
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Госдума приняла внесенный 8 лет назад закон об обращении с животными

Депутаты в третьем чтении приняли законопроект, устанавливающий правила обращения с животными, сообщается на сайте Госдумы.

Закон должен защитить животных от жестокого обращения и обеспечить безопасность людей при взаимодействии с ними.

В соответствии с документом, запрещается проводить бои с участием животных, открывать контактные зоопарки и содержать животных в не приспособленных для этого заведениях, в том числе барах и ресторанах. Вводится запрет на пропаганду жестокого обращения с животными. Полностью запрещается умерщвление животных под каким бы то ни было предлогом.

Бездомные животные должны передаваться в приют, который в течение трех дней должен разместить информацию о поступившем питомце. Закон предусматривает схему «отлов — стерилизация — вакцинация — возврат в прежнее место обитания», позволяющей избежать усыпления, которое приютам запрещается проводить без ветеринарного заключения о неизлечимом заболевании или несовместимой с жизнью травме.

Кроме того, в законе прописаны правила содержания домашних животных и нормы выгула собак. Исключено содержание диких животных в многоквартирных домах, индивидуальных жилых строениях и приусадебных участках.

Законопроект был внесен в Госдуму в 2010 году, в марте 2011 года прошел первое чтение.

В декабре 2017 года Госдума приняла закон об усилении наказания за жестокое обращение с животными, предполагающий наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.

Теги: Госдума , животные
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