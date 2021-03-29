Депутат Мосгордумы Митрохин сообщил о своем задержании

Сергей Митрохин (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Депутата Московской городской думы от партии «Яблоко» Сергея Митрохина задержали по статье о повторном нарушении порядка проведения массовых мероприятий. Об этом он сообщил РБК.

«Я задержан, сейчас нахожусь в ОВД Тверское, откуда меня должны будут конвоировать в Тверской районный суд. Там мне предстоит судебное заседание по ст. 20.2 КоАП РФ (Повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования)», — сказал Митрохин.

По словам депутата, задержание связано с так называемым «пикетом бомжей» 17 марта.

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве РБК заявили, что не располагают информацией о задержании Митрохина.