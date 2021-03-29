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Пандемия коронавируса ,  
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Кипр разрешил въезд российским туристам с 1 апреля

Фото: Martin Moxter / imageBROKER.com / Global Look Press
Фото: Martin Moxter / imageBROKER.com / Global Look Press

Власти Кипра включили Россию в число стран, граждане которых могут посещать республику. Министерство здравоохранения страны опубликовало обновленный список стран, разделенный по группам в зависимости от складывающейся в них ситуации с коронавирусом.

ТАСС обращает внимание на то, что Россия впервые попала в число стран, откуда с 1 апреля можно приезжать туристам.

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Фото:Petros Karadjias / AP

Согласно списку Минздрава, Россия наряду с 25 странами ЕС, входящими в Шенгенскую зону, но не являющимися членами Евросоюза Швейцарией, Лихтенштейном и Норвегией, а также такими странами, как Великобритания, Израиль, США, ОАЭ, Украина и другими, помещена в «красную группу», в которой числятся государства с высоким эпидемическим риском.

Пассажиры, прибывающие из стран этой группы, должны сдать анализ ПЦР на COVID-19 за 72 часа до вылета и иметь при себе справку об отрицательном результате, а также пройти тест по прибытии на Кипр. Последний проводится за счет пассажира.

Кроме того, россиянам, как и всем другим пассажирам, прилетающим на Кипр, необходимо в течение суток перед вылетом заполнить онлайн иммиграционную форму CyprusFlightPass.

В конце марта власти Кипра сообщили, что с 1 апреля планируют открыть свои границы для российских туристов при условии отрицательных тестов на коронавирус. С 14 мая собирается разрешить въезд для всех россиян Греция. На данный момент в страну пускают не более 500 отдыхающих из России в неделю.

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Источник: JHU
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Кипр туристы Россия въезд коронавирус
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