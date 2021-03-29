На Арбатско-Покровской линии метро произошел сбой в движении поездов

Вид на станцию метро «Киевская» (Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press)

На синей ветке Московского метрополитена прервано движение поездов от станции «Киевская» до станции «Курская», сообщило метро в Twitter.

«Нет движения поездов от «Киевской» до «Курской» из-за человека на пути», — говорится в сообщении. Как уточнили в метрополитене, в обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.

Пассажирам также посоветовали пользоваться другими центральными станциями метро и наземным транспортом. Позднее, около 12:10, движение восстановили.

Ранее, 21 марта, на серой ветке метро было остановлено движение поездов от «Савеловской» до «Владыкино». Это произошло из-за человека на пути, в обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами. Источники ТАСС и «РИА Новости» сообщали, что мужчина упал на пути на станции «Дмитровская», он погиб.